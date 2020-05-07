ماذا قال بومبيو عن منح برلمان العراق الثقة للكاظمي؟

2020/05/07 | 07:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، على حصول رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي على ثقة البرلمان....

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