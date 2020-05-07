وزير الداخلية العراقي يوجه كلمة في آخر يوم من خدمته

2020/05/07 | 07:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية العراقية السابق، ياسين الياسري، اليوم الخميس، رسالة الى منتسبي وزارة الداخلية، بعد انتهاء مدة خدمته ونيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى ا...

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