بلاسخارت ترحب بمنح الكاظمي الثقة وتحث على استكمال الكابينة

2020/05/07 | 07:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بمنح الثقة لرئيس الوزراءمصطفى الكاظمي، فيما حثت على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية للتصدي سريعاً للتحديات المتزايدة.

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