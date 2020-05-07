2020/05/07 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، بالحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وتعهّد بومبيو بدعم أجندة الكاظمي من أجل العراقيين، داعيا إياه لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي.من جهة أخرى، أعلن بومبيو تمديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يسمح للعراق باستيراد الطاقة من إيران.وكان الكاظمي قد أدى بحضور 255 نائبا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يتعهد بدعم أجندة الكاظمي داعيا إياه لتنفيذ الإصلاحات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يتعهد بدعم أجندة الكاظمي داعيا إياه لتنفيذ الإصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).