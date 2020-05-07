بسبب الوباء.. 4 آلاف سجين بريطاني إلى الحرية

2020/05/07 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بعدما تسلل فيروس كورونا المستجد فيالسجون البريطانية المكتظة مصيبا المئات، اعتمدت السلطات برنامجا سيسمح بإطلاق سراح 4 آلاف سجين خلال شهرين لا يشكلون خطرا على سلامة الناس، وذلك سعيا منها لمنع تمدد الوباء أكثر وأكثر.وأشارت السلطات إلى أن برنامج الإفراج المبكر لا يشمل السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة كالإرهاب والقتل، كما تمت […]

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