بريطانيا تعلن استعدادها لدعم الكاظمي في ثلاثة امور

2020/05/07 | 07:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير البريطاني في العراق، ستيف هيكي، يوم امس الأربعاء، عن تطلع بلاده للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة، مصطفى الكاظمي....

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