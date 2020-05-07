رسالة هامة من حنان الفتلاوي للوزراء الجدد

2020/05/07 | 07:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، الخميس، عن تهنئتها لحصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان....

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