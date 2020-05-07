2020/05/07 | 08:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم كرة القدم السابق درجال وزيرا للشباب والرياضة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 08:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم كرة القدم السابق درجال وزيرا للشباب والرياضة العراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم كرة القدم السابق درجال وزيرا للشباب والرياضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).