2020/05/07 | 08:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كاظمي تحصل على "استثناء" من واشنطن مدته 120 يوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 08:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كاظمي تحصل على "استثناء" من واشنطن مدته 120 يوما) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كاظمي تحصل على "استثناء" من واشنطن مدته 120 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).