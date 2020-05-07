هل سيتمكن علم الوراثة من فهم الاختلافات في آثار كورونا

2020/05/07 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنهم صغار في السن وبصحة جيدة، وجدوا أنفسهم في الإنعاش إثر الإصابة بكوفيد-19، ليشكّل ذلك أحد الأوجه الغامضة للوباء، يسعى العلماء حول العالم إلى كشف أبعادها عبر دراسة تأثير المسار الوراثي.وغالبية من عانوا من مرض خطير جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد هم متقدمون في السن ويعانون من أمراض مسبقة.لكن العالم في علم […]

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