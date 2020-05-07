نبيل حبايب رئيسا والمدير التنفيذي لـ

2020/05/07 | 08:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حبايب سيواصل مسؤولياته في منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

اعلنت "جنرال إلكتريك" عن تعيين نبيل حبايب، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وتركيا، في منصب نائب أول للرئيس في "جنرال إلكتريك"، والرئيس والمدير التنفيذي في "جنرال إلكتريك العالمية" اعتباراً من 1 يونيو 2020.



ويخلف حبايب راشيل دوان التي كانت تشغل منصب نائب أول للرئيس في "جنرال إلكتريك" والرئيس والمدير التنفيذي في "جنرال إلكتريك العالمية"، والتي قررت مغادرة الشركة والبدء بفصل جديد من حياتها المهنية.

وفي هذا السياق، قال لورنس كولب رئيس المجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك": "تقدم ’جنرال إلكتريك العالمية مزايا تنافسية قوية لشركتنا تتمثل في دعم نمونا وحفز وتيرة الازدهار، وصقل مهارات المواهب المحلية وإدارة المخاطر.



وقد أثبت حبايب سجلاً حافلاً بالنجاح تجسد في قدرته على دفع عجلة النمو وتعزيزه، وأظهر إمكانات إدارية فذة وقدرة كبيرة على تخطي العقبات الجغرافية على مختلف درجات صعوبتها، علاوة على تشكيل كوادر قيادية عالمية.



لذلك تعد خطوة تعيينه في منصبه الجديد إيجابية للغاية، وأتطلع قدماً للتعاون والشراكة معه في مختلف قطاعات الأعمال".

وأضاف: "على امتداد مسيرتها المهنية الطويلة والممتدة على مدار 24 عاماً، تمكنت راشيل من إرساء دعائم قوية لنمو الشركة عبر مختلف شرائح الأعمال والمناطق الجغرافية.



وفي ضوء قيادتها الاستراتيجية للشركة، أسست ’جنرال إلكتريك‘ شراكات وثيقة مع عدد كبير من العملاء والحكومات، وبدت مساهمة الشركة الملموسة في مبادرات توطين الأعمال عبر سلسلة القيمة في الصين وأسواق النمو الناشئة.



وأود أن أتوجه إليها بجزيل الشكر والتقدير لمساهماتها الكبيرة، وأتمنى لها مستقبلاً مكللاً بالنجاح والإنجاز".

وبدوره قال نبيل حبايب: "يسعدني تعييني في منصبي الجديد الذي سيتيح لي فرصة التعاون والشراكة مع مختلف الشركات والمناطق للدفع قدماً بمسيرة نمو ’جنرال إلكتريك‘ لاسيما خلال هذا الوقت الهام بالنسبة لها.



ولاشك أن تقنياتنا السباقة وكوادر عملنا الماهرة تمكنت من تحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمعات والدول التي نعيش ونزاول أعمالنا فيها منذ عقود، ويسعدني أن أقدم كامل دعمي لعملائنا حول العالم ليتمكنوا من مواصلة النمو والازدهار".

ويعتبر حبايب متمرساً وخبيراً في شركة "جنرال إلكتريك"، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركاتها ومناطقها في أرجاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



كما يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة في قطاعي التعليم والأعمال.



واستهل مسيرته المهنية لدى "جنرال إلكتريك" في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على بكالوريوس وماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة سيراكيوز.

وإضافة لذلك، سيتولى ويمينغ شيانغ منصباً بصلاحيات موسعة كنائب الرئيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" في الصين مع استمراره بمنصبه كمدير لشركة "جنرال إلكتريك للطيران" في الصين.



ويعمل شيانغ مع الشركة منذ 28 عاماً شغل خلالها العديد من المناصب القيادية ضمن قطاعات الأعمال.

لمحة عن "جنرال إلكتريك"

تعمل "جنرال إلكتريك" - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)- على دعم دول العالم عبر مساعدتها على التغلب على أكبر تحدياتها.



ومن خلال دمج الخبرات الهندسية عالمية المستوى مع البرمجيات والتحليلات، تزود "جنرال إلكتريك" دول العالم بحلول أكثر كفاءةً وموثوقيةً وأماناً.



وعلى مدار أكثر من 125 عاماً، ساهمت "جنرال إلكتريك" بإحداث قفزات نوعية في قطاع الصناعة، وهي اليوم توفر نماذج جديدة في التصنيع المضاف، وعلوم المواد، وتحليل البيانات.



وتتميز "جنرال إلكتريك" بقوة عاملة عالمية ومتنوعة، تعمل بأعلى درجات التفاني والنزاهة لتحقيق رسالة الشركة وتلبية تطلعات عملائها.



ويتوفر المزيد من المعلومات عبر الرابط www.ge.com .

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

رانيا رستم

Rania.Rostom@ge.com

+971 528007444

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