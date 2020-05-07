2020/05/07 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته استمرارا لمسلسل التناقض بين علم التاريخ والعلم الدينى والذى وضحته اكثر من مره سواء فى مقاله نشرت لى على هذا الموقع بعنوان : (المسجد الاقصى بين التاريخ الدينى وعلم التاريخ ) على الرابطhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=465975&r=0او المبحث الاول من كتابى ( محمد ومعاوية – التاريخ المج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النبى ادريس بين على جمعه وزاهى حواس - هشام حتاته) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النبى ادريس بين على جمعه وزاهى حواس - هشام حتاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).