وزير الصناعة في اول تصريح له: سيكون شعارنا الأول صنع في العراق

2020/05/07 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادلى وزير الصناعة الجديد منهل عزيز، الخميس، في اول تصريح له، فيما تعهد بان يكون شعار الوزارة الاول “صنع في العراق”.وقال عزيز في تغريدة له على موقعه الرسمي بتويتر وتابعته وكالة صدى، “بعد أن منحَني مجلس النوّاب العراقي ثقته لأكون وزيراً لـ وزارة الصناعة والمعادن، نتعهد بأن نبذل قصارى جهدنا لنعمل بروح الفريق الواحد

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