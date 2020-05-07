2020/05/07 | 09:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر مناطق واسعة من البلاد، مرتفعًا جويًا يؤثر في أجواء مدن البلاد اليوم الخميس، مسببا طقـــــــس ربيعي معتدل و صحو يتخلله ظهور بعــــض السحب، كما تنخفض درجات الحرارة عدة درجات بسبب تأثرنا بكتلة هوائية معتدلة نسبيا من البحر المتوسط.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، إنه “خلال نهار يوم الجمعة فمتوقع ان تتأثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع منخفض جوي.. وزخات امطار تتربص بعدة مناطق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع منخفض جوي.. وزخات امطار تتربص بعدة مناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).