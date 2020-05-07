السفير الايراني يهنئ الكاظمي

2020/05/07 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي مصطفى الكاظمي بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان العراقي برئاسة الحكومة الجديدة.

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