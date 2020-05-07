واشنطن تؤكد دعمها لحكومة الكاظمي وتتعهد باستثناء العراق 120 يوماًمن استيراد الغاز الايراني

2020/05/07 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستعطي العراق استثناء لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة.

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