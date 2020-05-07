أم ايرانية لم تكتف بتقديم ابنها بل انخرطت في حملة التصدي لكورونا

2020/05/07 | 09:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة السيدة ماه بي بي خرم روز ليست القصة الوحيدة في ايران بل هناك المئات من القصص التي تشبه قصتها.قصص التضحيات والجهاد والعمل المتواصل الذي لا يعرف الكلل والملل، ويقدم أصحابها الغالي والنفيس لارواء شغفهم في الوصول للاهداف المعنوية التي يسعون لتحقيقها.عندما استشهد شبلها (بيجمان) في سوريا، خلال تصديه لأقذر وأبشع خلق الله في الأرض، […]

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