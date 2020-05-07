100 ألف دولار لمن يخترق أحد أنظمة مايكروسوفت

2020/05/07 | 09:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن تقديمها لمكافأة مالية قيمتها 100 ألف دولار أميركي لمن يستطيع اختراق أمان النسخة المخصصة التابعة لها من نظام التشغيل “لينوكس أو إس”.وصممت “مايكرسوفت” إصدارا مخصصا من “لينوكس” العام المنصرم لنظام Azure Sphere OS المخصص للعمل مع الرقائق الإلكترونية لمنصة إنترنت الأشياء IoT التابعة لها.وتريد “مايكروسوفت” اختبار أمان نظام Azure Sphere OS، […]

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