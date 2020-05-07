2020/05/07 | 09:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب بشأن رواتب المتقاعدين: لوكانت منحة مالية لكردستان لما تأخرت يوم واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بشأن رواتب المتقاعدين: لوكانت منحة مالية لكردستان لما تأخرت يوم واحد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بشأن رواتب المتقاعدين: لوكانت منحة مالية لكردستان لما تأخرت يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).