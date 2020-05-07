2020/05/07 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بارك رئيس كتلة النصر النيابية، والمكلف السابق برئاسة الوزراء، عدنان الزرفي، الخميس (07 ايار 2020)،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزرفي يبارك للكاظمي: ’’مارثون’’ إدارة البلد يبدأ بهذه الخطوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
بارك رئيس كتلة النصر النيابية، والمكلف السابق برئاسة الوزراء، عدنان الزرفي، الخميس (07 ايار 2020)،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزرفي يبارك للكاظمي: ’’مارثون’’ إدارة البلد يبدأ بهذه الخطوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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