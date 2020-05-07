الزرفي يبارك للكاظمي: ’’مارثون’’ إدارة البلد يبدأ بهذه الخطوة

2020/05/07 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بارك رئيس كتلة النصر النيابية، والمكلف السابق برئاسة الوزراء، عدنان الزرفي، الخميس (07 ايار 2020)،...





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