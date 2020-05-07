بومبيو يهاتف الكاظمي ويتعهد باستثناء العراق من استيراد الغاز الإيراني لـ 4 أشهر أخرى

2020/05/07 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، أن الولايات ا...





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