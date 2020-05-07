العراق.. تعرف على المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي

2020/05/07 | 09:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدها فجر اليوم الخميس على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي تضمن العديد من المحاور الاسترات...

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