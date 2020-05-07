2020/05/07 | 09:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يستخدم الفيتو ضد تشريع بشأن إيران) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يستخدم الفيتو ضد تشريع بشأن إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).