كورونا عصر وزمان - نَبتَ الضّحك وخرج من قيده. - دينا سليم حنحن

2020/05/07 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن كورونا عصر وزمان - نَبتَ الضّحك وخرج من قيده.بقلم: دينا سليم - بريزبن - أسترالياإن كان بيتنا قرب البحر، وإن لم يكن، إن كان بيتنا على الهضبة أو لم يكن، إن كان بيتنا في أي مكان في العالم، معناه أننا بشر وملح للعالم، ولولا وجودنا لما كان للعالم وجود.ولدنا من صلوات الحياة، وسنموت مع صلوات المناجاة.أغلقت جميع البيوت على ساكنيها بسبب انتشار وباء كورونا في العالم، وتمّ الحجر على البش ......





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