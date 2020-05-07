تداعيات أزمة كرونا وأفق التغيير الاشتراكي - عبد السلام أديب

2020/05/07 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب طلبت مني جمعية أطاك طنجة تأطير ندوة رقمية يوم الأربعاء 6 مايو 2020 حول موضوع "تداعيات أزمة كورونا وأفق التغيير الاشتراكي" فقمت بإعداد أرضية لهذه الندوة، على الشكل التالي:1 - تحية نضالية للرفيقات والرفاق في جمعية أطاك طنجة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة لفتح حوار مباشر حول موضوع "تداعيات أزمة كورونا وأفق التغيير الاشتراكي" 2 - جمعية أطاك طنجة جمعتني بها تجارب نضالية متعددة تقريبا منذ ب ......





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