أقصوصة من وحي المجتمع... لهذا تم ضربي...!! - عائشة العلوي

2020/05/07 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_العلوي هذه المرة كانت الأسوأ! سبَّب لي عنف زوجي كسرا على مستوى الساق!عندما انتهى من ضربي، انزوى إلى مكانه المعتاد، وارتشف كأس شاي بارد متناولا غليونه (السِبْسِي)...أبنائي الأربعة، تعودوا على الشجار الدائم بيننا، لكن هذه المرة كان عنيفا...



عيونهم حزينة وباكية...



لم يتجرأ يوما على تعنيفي بهذا الشكل !لقد كان المطبخ مكان العراك.



امتزجت الأصوات بين البكاء والشتم والصراخ...



وما زاد من هيجان الو ......





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