وفاة طفلة في لبنان بسبب مسلسل تركي

2020/05/07 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع حادثة مروعة في لبنان، في منطقة البقاع الغربي، انتهت بوفاة طفلة بعد تقليدها لمشهد في مسلسل تركي.وذكر مراسل وكالة “النشرة” اللبنانية وتابعته وكالة صدى , نقلا عن مصادر خاصة أن الطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وهي من بلدة الروضة الواقعة في منطقة البقاع الغربي في لبنان، وتوفيت شنقا

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