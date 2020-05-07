2020/05/07 | 09:43 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌‌‌‌أول اتصال من بومبيو للكاظمي بعد نيله ثقة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‌‌‌‌أول اتصال من بومبيو للكاظمي بعد نيله ثقة البرلمان) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‌‌‌‌أول اتصال من بومبيو للكاظمي بعد نيله ثقة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).