كورونا يتسبب في انخفاض قيمة اللاعبين المالية بعشرة مليارات يورو

2020/05/07 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت بتجميد منافسات كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، الى خفض قد يبلغ عشرة مليارات يورو في قيمة لاعبي أبرز عشر بطولات وطنية في أوروبا، بحسب دراسة نشرتها شركة “كاي بي أم جي” للمحاسبة الأربعاء.وأدى وباء “كوفيد-19” الى تجميد منافسات اللعبة الشعبية منذ منتصف آذار/مارس الماضي، ما أثار […]

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