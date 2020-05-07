انطلاق المرحلة الثانية من عمليات “ثأر الصائمين” لملاحقة فلول داعش غربي صلاح الدين

2020/05/07 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الخميس، بالمرحلة الثانية من عمليات ثأر الصائمين لملاحقة فلول داعش الارهابية غربي محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، الالوية السادس و42 و35، و51، والمديريات الساندة (الأمن والإعلام) في هيئة الحشد الشعبي، وبمشاركة الجيش وطيران الجيش، استخبارات الداخلية انطلقوا من ثمانية محاور لتنفيذ المرحلة الثانية

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