نائب يعلق “غاضبًا” بشأن رواتب المتقاعدين

2020/05/07 | 09:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ابدى النائب منصور البعيجي، الخميس، استغرابه من تاخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان، فيما اشار الى انها لو كانت منحة لكردستان لما تاخر صرفها يوم واحد.وقال البعيجي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “شريحة المتقاعدين هم ايقونة المجتمع العراقي خدمو البلد فترة طويلة من اعمارهم وبكافة مؤسسات الدولة لذلك […]

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