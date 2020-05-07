ميمي يعود للتدريبات مع بورتيمونينسي

2020/05/07 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي، عودة التدريبات الجماعية للنادي بعد توقفها منذ منتصف شهر اذار الماضي بسبب جائحة كورونا.ويحترف نجم منتخبنا الوطني مهند علي “ميمي” بصفوف الفريق قادما من نادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة، وعادت اغلب الأندية البرتغالية الى التدريبات باتداءً من يوم الاثنين، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة.ونشر النادي البرتغالي مقطع

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