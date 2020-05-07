2020/05/07 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري خطابا، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.وأكدت الخارجية المصرية، عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن الخطاب اشتمل على تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي”.وشددت الحكومة المصرية على أن الخطاب طالب بـ “أهمية الانخراط الإيجابي من جانب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوة مصرية جديدة بشأن أزمة سد النهضة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوة مصرية جديدة بشأن أزمة سد النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).