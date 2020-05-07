2020/05/07 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداستغرب النائب منصور البعيجي، تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الى الان بالرغم من التصريحات الرنانة التي اطلقتها الحكومة والجهات المعنية بان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة طيلة العام الحالي متسائلا لماذا تاخر صرفها.مشيرا الى ان تاخير صرف رواتب المتقاعدين هو امر مرفوض وعلى وزير المالية بأطلاقها فورا لان تاخير اطلاقها هو ظلم واجحاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي: تاخير صرف رواتب المتقاعدين امر مرفوض وعلى وزير المالية أطلاقها فورا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي: تاخير صرف رواتب المتقاعدين امر مرفوض وعلى وزير المالية أطلاقها فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).