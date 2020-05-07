السباق نحو انقاذ البشرية.. نتائج واعدة للقاح إيطالي ضد كورونا

2020/05/07 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه المختبر الأميركي "جلعاد ساينس" معضلة جديدة في تحديد سعر "ريمديسيفير" وهو العلاج الوحيد الذي تم إثباته حتى الآن لمساعدة المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد.واكتسب صانع الأدوية سمعة سيئة قبل نحو سبع سنوات، عندما قدم علاجًا يشفي من التهاب الكبد C بسعر 1000 دولار لكل حبة.

وأثار السعر المرتفع لدواء "سوفالدي " سنة 2013، غضبا عاما على الرغم من أنه اثبت قدرته على علاج التهاب الكبد، واثار ذلك نقاشا في الولايات المتحدة الأميركية حول التسعير "العادلة" للأدوية الطبية.

وتراجع الغضب تجاه المختبر، في خضم جائحة الفيروس التاجي، ويأمل متابعون في أن تستعيد المختبرات مهمتها الإنسانية المرجوة.

وتعتبر جهود صانعي الأدوية لتطوير اللقاحات والعلاجات الضرورية لمحاربة كوفيد- 19 الذي أصاب حوالي 3.7 مليون شخص وقتل أكثر من 258،000 في جميع أنحاء العالم.

مختبر "جلعاد" أصبح في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أظهرت البيانات أن العقار المضاد للفيروسات الخاص به، يمكن أن يساعد على تسريع خروج المصابين بفيروس كورونا من المستشفى.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أذنت باستخدام الدواء على كامل أراضيها، بينما استعجلت إدارة الغذاء والدواء لاعتماده على جناح السرعة.

محللون في وول ستريت قالوا إن إنتاج الدواء وتسويقه يمكن أن يساهم بـ 750 مليون دولار أو أكثر في المبيعات العالمية في العام المقبل، و1.1 مليار دولار في عام 2022، بافتراض استمرار الوباء

لكن مختبر جلعاد، وصانعي أدوية آخرين، قالوا إنهم لا يرغبون في الاستفادة من أزمة صحية عالمية لجني الأرباح.

إيد شونفيلد، خبير تسعير الأدوية في شركة "زي أس أسوشياتس"ZS Associates الاستشارية قال "إنها فرصة هائلة لمصنعي الأدوية" لتحسين صورة الصناعة" قبل أن يضيف "بالفعل، هناك تركيز سلبي للغاية على أسعار الأدوية".

الرئيس التنفيذي لمختبر "جلعاد" دانييل أوداي، قال إن الشركة تتبرع بما يكفي من جرعات ريمديسيفير، وتابع "نطمح لتقديم الدواء لما لا يقل عن 140 ألف مريض عن طريق حكومة الولايات المتحدة التي ستوزعها على المستشفيات على الصعيد الوطني.

وفي اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، تعهد أوداي بإتاحة العلاج للمحتاجين.

ويهدف مختبر "جلعاد" أيضًا إلى زيادة التصنيع في جميع أنحاء العالم لتزويد أكثر من مليون مريض بالفيروس التاجي بالدواء بنهاية العام، لترتفع إلى عدة ملايين في عام 2021، إذا لزم الأمر، على حد وصفه.

يذكر أن شركة "جلعاد" لم تكشف عن خطط التسعير الخاصة بها لحد الآن.

وتختلف تقديرات السعر العادل لـ"ريمديسيفير" في الولايات المتحدة، حيث يتقاضى صانعو الأدوية بشكل عام مبالغ أكبر على العلاجات الجديدة.

معهد المراجعة السريرية والاقتصادية (ICER)، اقترح حدًا أقصى للسعر يبلغ 4500 دولار لكل دورة علاج لمدة 10 أيام استنادًا إلى الدليل الأولي لعدد المرضى الذين استفادوا في التجارب السريرية.

بينما قالت جماعة المناصرة للمستهلكين Public Citizen الإثنين إنه يجب تسعير ريمديسيفير بـ 1 دولار يوميًا للعلاج، نظرًا لأن "هذا يتجاوز تكلفة التصنيع على نطاق واسع مع ربح معقول لمختبر جلعاد.

ويتوقع بعض مستثمري وول ستريت أن تحقق شركة جلعاد مبلغ 4000 دولار لكل مريض أو أعلى لتحقيق ربح أعلى من تكلفة تطوير برنامج إعادة التصميم، والتي تقدرها شركة جلعاد بنحو مليار دولار.

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