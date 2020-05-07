مصور عراقي يحصد جائزة الأسبوع الثالث من مسابقة “إكسبوجر” العالمية

2020/05/07 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حصد المصور العراقي أحمد لازم جائزة المركز الأول في المسابقة #صورمنالمنزل، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير “إكسبوجر”، في أسبوعها الثالث، عن لقطته التي حملت عنوان “عصفوري”، فيما ذهب المركز الثاني لمواطنه المصور سعد الحمادي عن صورته “فانوس رمضان”.وأبدع أحمد لازم الذي حظي بجائزة قيمتها ألف دولار في التقاطه للصورة، إذ استطاع أن […]

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