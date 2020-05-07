الزراعة تشكل غرف عمليات لمتابعة الحرائق: العراق يتعرض لاستهداف ممنهج

2020/05/07 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن تشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات المنتجة لمتابعة موضوع الحرائق التي تستهدف المحاصيل الزراعية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “حوادث الحرائق تتكرر في كل عام لاسباب متنوعة تتراوح بين تماس كهربائي او اهمال بوضع مواد تتعرض للحرق […]

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