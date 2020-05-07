قيادي تركي معارض لـ”المعلومة”: انقرة تريد إبقاء قواتها أطول فترة ممكنة في العراق

2020/05/07 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد القيادي في حزب الشعوب التركية المعارض محمد علي اصلان ، الخميس ، ان الجيش التركي لن ينسحب من شمال العراق، لافتا إلى أن الحكومة التركية تطمح لإبقاء قواتها فترة أطول في العراق وسوريا .وقال اصلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الجيش التركي لن ينسحب لا من العراق ولا من سوريا وتطمح لإبقاء قواتها […]

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