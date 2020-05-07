المرور تنفي وجود حالات تلاعب واختلاس في دائرتها بصلاح الدين

2020/05/07 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت مديرية المرور العامة، الخميس، وجود حالات تلاعب واختلاس للمال العام في مرور صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان انه “لا صحة لوجود حالات اختلاس تجاوزت الـ(170,000,000) مليون دينار في دائرة مرور صلاح الدين”.واضافت انه “لا يوجد اي عمل بخصوص الوصولات وفرض الجباية سوى فرض الغرامة منذ بدء الحظر ولغاية اليوم”، […]

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