أمريكا.. خسارة نحو 21 مليون وظيفة بسبب “كورونا”

2020/05/07 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سوق العمل في القطاع الأميركي الخاص انهيارا في أبريل، بسبب إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19، مع خسارة 20 مليون و236 وظيفة.وبحسب دراسة شهرية لمجموعة “آي دي بي” والتي نشرت الأربعاء، تبدو الأرقام كارثية، علماً بأنها لا تعكس مجمل الخسارة الشهرية لأنّ الدراسة تتوقف في أبريل.وترتبط الخسائر بكل فئات الشركات، ولكنّ […]

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