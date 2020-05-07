روسيا تسجل قفزة جديدة بإصابات كورونا والإجمالي يتخطى 177 ألفاً

2020/05/07 | 11:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا، يوم الخميس، قفزة جديدة بعدد إصابات فيروس كورونا اليومية، فيما تخطى العدد الإجمالي 177 ألفاً.

وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا، أنه "تم تسجيل 11231 إصابة جديدة بالفيروس وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 177160".

واشار المركز الروسي الى "تسجيل 88 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1625".

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