لليوم الثاني على التوالي.. النجف بلا إصابات بكورونا

2020/05/07 | 11:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف، يوم الخميس، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وذكر بيان للدائرة ورد لـشفق نيوز، أن "مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف قام بإجراء 279 فحصا لحالات مشتبه بها من ضمنها 61 فحصا بطريقة PCR و 218 فحصا ضمن خطة الفحص العشوائي و18 فحصا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".

واوضح البيان انه "تبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة حاملة للفايروس ، وبذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

307 حالة مؤكدة

293 شفاء

6 حالات وفاة

واعلنت دائرة صحة النجف امس الاربعاء، عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا، فيما اشارت الى مغادرة مريض واحد المستشفى بعد تماثله للشفاء مع بقاء 6 مرضى من مجموع 307 حالة مؤكدة.

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