واشنطن تمنح الكاظمي

2020/05/07 | 11:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعبرت الإدارة الأمريكية عن ارتياحها لنجاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنيل الثقة وتشكيل حكومة جديدة.

منحت واشنطن إعفاءً جديدًا للعراق لمدة ثلاثة أشهر لاستيراد الطاقة الإيرانية كترحيب بحكومة الكاظمي

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي، أن واشنطن ستعطي العراق استثناءً لمدة 120 يومًا لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران كمساعدة للحكومة الجديدة.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا حول تفاصيل الاتصال، 7 آيار/مايو، قالت فيه إن "الولايات المتحدة ستمضي قدما في منح استثناء للحكومة الجديدة لمدة 120 يومًا، لاستيراد الكهرباء تعبيرًا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح".

من جانبه قال وزير الخارجية مايك بومبيو في تغريدة له، "من الرائع التحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي.



الآن يأتي العمل العاجل والشاق لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي.



لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ أجندته الجريئة من أجل الشعب العراقي".

ومددت واشنطن مرارًا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يومًا.



لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يوما فقط بينمًا كانت أزمة تشكيل الحكومة مشتعلة.

من جانبها قالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان لها، "تهنئ بعثة الولايات المتحدة في العراق الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب العراقي التي عُقدت في 6 أيار.



نُقدم دعمنا إلى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة".

وأضاف البيان، "ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمُتمثل بتنفيذ الإصلاحات المُلحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي.



يهدف الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأمريكية العراقية لكلا البلدين".

قالت السفارة الأمريكية إن على حكومة الكاظمي التحول إلى العمل الصعب وتنفيذ الإصلاحات الملحة

وتابع البيان، "لقد استبشرنا خيرًا بوعد رئيس الوزراء الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق.



نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه".

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