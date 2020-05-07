محافظ صلاح الدين يأمر بأعفأء عجلات التكسي من نظام الزوجي والفردي

2020/05/07 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، اليوم الخميس، اعفاء عجلات التكسي من نظام الزوجي والفردي.

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