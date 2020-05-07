المالية النيابية تطلب بيانات موظفي كردستان

2020/05/07 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت اللجنة المالية في مجلس النواب بيانات تفصيلية بأعداد الموظفين في إقليم كردستان.

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