تعرف على اسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الخميس

2020/05/07 | 11:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق” اسعار صرف الدولار في العراق اليوم الخميس 7-5-2020: بغداد – بورصة الكفاح 123,850 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي ) 123,250 124,250 ————- النجف 124,000 ————- السليمانية 123,700 ————- الموصل 123,900 ————- اربيل 123,650 ————- البصرة 123,900 ————- دهوك 123,750

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