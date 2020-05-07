نيجيرفان بارزاني مهنئاً الكاظمي: نأمل نجاحكم بتوفير الأمن والاستقرار للعراقيين وإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان

2020/05/07 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس (7 أيار 2020) رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، بمناسبة تمرير كابينته الحكومية.وقال بارزاني في تغريدة بموقع تويتر: “أهنئ مصطفى الكاظمي على انتخابه رئيساً جديداً للوزراء في العراق وأتمنى له التوفيق”.وأضاف … Readmore

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