بلاسخارت ترحب بمنح الثقة لحكومة الكاظمي وتحث على استكمال تشكيلته

2020/05/07 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الأمم المتحدة في العراق اليوم الخميس (7 أيار 2020)، استعدادها للمساعدة في تحديد الفُرص والتصدي للتحديات، والعمل بالشراكة مع العراقيين لبناء مستقبلٍ مزدهرٍ ومستقر لبلدهم.ورحبت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمنح … Readmore

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