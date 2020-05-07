2020/05/07 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم
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هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس (07 أيار 2020)، رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظريف مهنئاً الكاظمي عبر تويتر: إيران تقف دائماً مع الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس (07 أيار 2020)، رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظريف مهنئاً الكاظمي عبر تويتر: إيران تقف دائماً مع الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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