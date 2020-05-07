ظريف مهنئاً الكاظمي عبر تويتر: إيران تقف دائماً مع الشعب العراقي

2020/05/07 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس (07 أيار 2020)، رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظ...





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