2020/05/07 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى مؤشر يوم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).